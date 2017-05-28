Боузрап — Квитовой: ты выиграла гораздо больше, чем один теннисный матч

Американка Джулия Боузрап, проигравшая чешке Петре Квитовой в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 3:6, 2:6, в своём «твиттере» опубликовала поздравление сопернице.

«Поздравляю Петру с победой. Это было гораздо большее, нежели просто выигрыш одного теннисного матча», — написала Боузрап.

Квитова проводит свой первый турнир в сезоне. Петра сумела восстановиться после нападения грабителя с ножом в её собственной квартире, который порезал ей связки ведущей левой руки. Это произошло в декабре прошлого года.