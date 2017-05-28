Беннето в пяти сетах проиграл Пуи на своём последнем «Ролан Гаррос»

23-летний француз Люка Пуи (16) в пяти партиях выиграл дерби у 35-летнего Жюльена Беннето (WC) — 7:6 (8:6), 3:6, 4:6, 6:3, 6:4. Для ветерана французского тенниса это было последнее выступление на кортах «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.

Поединок продолжался 3 часа 25 минут. Пуи 17 раз подал навылет, допустил 7 двойных и 53 невынужденные ошибки, сделал 61 «виннер» и использовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Беннето 14 эйсов, 9 двойных, 49 ударов навылет, 44 невынужденные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Пуи во втором раунде сыграет с бразильцем Томасом Беллуччи, который в четырёх сетах победил серба Душана Лайовича.