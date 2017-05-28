Цибулкова разгромила Арруабаррену, Саснович одержала волевую победу над Голубич

Словачка Доминика Цибулкова (6) разгромила испанку Лару Арруабаррену в своём стартовом матче на «Ролан Гаррос»-2017 — 6:2, 6:1.

Поединок продлился 1 час 22 минуты. Эйсов не было ни у одной из теннисисток. Цибулкова допустила 4 двойные ошибки, выполнила 28 «виннерсов», допустила 21 невынужденную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Арруабаррены 3 двойные, 12 «виннерсов», 18 невынужденных и 3 упущенных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Доминики станет кто-то из участниц квалификации — либо Ана Богдан (Q), либо Онс Жабер (LL).

Кроме того, стало известно, с кем во втором раунде сыграет Светлана Кузнецова. Француженка Осеан Доден уверенно победила итальянку Камилу Джорджи — 6:2, 6:3. Ранее Кузнецова и Доден никогда не встречались друг с другом.

Также отметим победу белоруски Александры Саснович над швейцаркой Викторией Голубич. Проиграв первый сет, Саснович сумела переломить ход матча — 4:6, 7:5, 6:3.