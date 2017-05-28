Дель Потро: очень рад вернуться на «Ролан Гаррос», где не выступал пять лет

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро поделился ожиданиями от своего первого выступления на «Ролан Гаррос» с 2012 года. В первом круге парижского турнира «Большого шлема» 29-й сеяный сыграет со своим соотечественником Гидо Пельей, который прошёл квалификацию. Этот поединок состоится во вторник, 30 мая.

«Я очень рад вернуться на столь значимый турнир, на котором не выступал уже пять лет. Надеюсь, что несколько дней, которые я провёл в Париже, помогут мне подготовиться и адаптироваться к этим кортам», — приводит слова дель Потро Tennis World USA.