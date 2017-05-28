Квитова: думала, что могу расплакаться, когда выйду на корт

Чешка Петра Квитова рассказала о своих эмоциях от первого матча после возвращения в тур и о состоянии своей левой руки, пострадавшей в результате нападения грабителя с ножом.

«Это был особенный матч. Дело не в самом поединке, а в том, что я уже один раз выиграла свою самую большую битву, а теперь сделала это вновь.

Меня очень тепло приветствовали все болельщики. Там были все, кто помог мне пройти через эти тяжёлые месяцы, включая мою семью. Накануне я пыталась представить себе, каким будет мой первый матч. Я думала, что могу расплакаться, когда выйду на корт. В тот момент этого не произошло, но в концовке я уже не смогла сдержать эмоции и слёзы.

Моя левая рука уже совсем не болит. Было небольшое странное ощущение в ней после дождя во второй партии, но оно прошло, как только мы провели следующий розыгрыш. Я обещала своему доктору, что если почувствую боль в своей руке, то сразу прекращу играть здесь. Это тонкий момент — несколько раз на тренировках я не чувствовала, что полностью контролирую ракетку. Но в матче удары слева были великолепными, и с рукой всё было замечательно", — цитирует Квитову официальный сайт «Ролан Гаррос».