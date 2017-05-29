Квалификацию Уимблдона с участием Шараповой впервые покажут по телевидению

Квалификация Уимблдона впервые будет транслироваться по телевидению, сообщает Reuters. Об этом заявил председатель совета директоров Евроспорта Питер Хаттон.

«Мы получили множество позитивных откликов от теннисных фанатов после трансляций квалификации Australian Open и „Ролан Гаррос“, и мы рады сообщить, что покажем также отборочные соревнования Уимблдона. Вдобавок в этом году участие в квалификации собираются принять некоторые игроки высокого уровня, что должно обеспечить высокий интерес к трансляциям по всей Европе», — сказал Хаттон.