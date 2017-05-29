Хачанов поднялся на 53-ю строчку в рейтинге ATP, Кузнецов — на 73-ю

В обновлённом рейтинге ATP от 29 мая россиянин Андрей Кузнецов поднялся на 73-ю строчку, его соотечественник Карен Хачанов — на 53-ю. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP. 29 мая

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 10 370.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7445.

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5695.

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 5375.

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 5035.

6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4450.

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 4145.

8 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3765.

9 (9). Кей Нисикори (Япония) – 3650.

10 (10). Александр Зверев (Германия) — 3150.

…

53 (54). Карен Хачанов (Россия) — 896.

66 (65). Даниил Медведев (Россия) — 782.

73 (85). Андрей Кузнецов (Россия) – 705.

86 (84). Михаил Южный (Россия) – 624.

99 (99). Евгений Донской (Россия) — 554.