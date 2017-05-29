Хачанов занял шестую строчку в чемпионской гонке U21

Россиянин Карен Хачанов поднялся на шестую строчку в чемпионской гонке среди теннисистов не старше 21 года. Ещё один представитель России Даниил Медведев опустился на восьмую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 29 мая
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 2130.
2 (2). Борна Чорич (Хорватия) — 631.
3 (4). Чхун Хён (Южная Корея) — 415.
4 (3). Фрэнсис Тиафо (США) — 397.
5 (5). Эрнесто Эскобедо (США) — 348.
6 (9). Карен Хачанов (Россия) — 335.
7 (7). Джаред Доналдсон (США) — 327.
8 (6). Даниил Медведев (Россия) — 315.
9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 306.
10 (10). Кентен Алис (Франция) — 285.