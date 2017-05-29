В 12:00 по московскому времени начнётся матч первого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв (LL) и представитель Аргентины Диего Шварцман. Ранее соперники не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Шварцман на «Ролан Гаррос».

Победитель этого противостояния за выход в третий круг «Ролан Гаррос» поспорит либо с немцем Мишей Зверевым (32), либо с представителем Италии Стефано Наполитано (Q).