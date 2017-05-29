Кербер: нужно постараться забыть грунтовый сезон как можно скорее

Первая ракетка мира немка Анжелика Кербер поделилась впечатлениями после поражения от россиянки Екатерины Макаровой в первом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 2:6, 2:6.

«Думаю, соперница провела отличный матч. Это был тяжёлый первый круг. У меня были некоторые шансы в первом и втором сетах, но я ими не воспользовалась. Это и стало ключевым моментом. Я верила, что во втором сете могу изменить ситуацию, верила до последнего очка, но Макарова играла прекрасно.

В прошлом году всё складывалось иначе, но давление присутствовало всё время. В этом году ожидания больше, особенно на крупнейших турнирах, на соревнованиях «Большого шлема». Я сама жду от себя большего, так как знаю, чего могу добиться, учитывая достижения прошлого года. Я не так хорошо себя чувствую на грунте, особенно в плане движения. Я не очень хорошо могу скользить. Не знаю. Обычно я хорошо двигаюсь, но на грунте всё немного иначе, и мне тяжело.

Конечно, я расстроена тем, что грунтовый сезон получился неудачным для меня. Может, и хорошо, что он наконец закончился. Сейчас я думаю о том, что нужно вновь найти саму себя и постараться забыть грунтовый сезон как можно скорее. Мне нужно перестроиться и на траве начать всё заново», — цитирует Кербер официальный сайт тура.