Тим: я немного нервничал перед матчем с Томичем

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился впечатлениями после победы над представителем Австралии Бернардом Томичем в первом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:4, 6:0, 6:2.Его соперником по второму раунду станет либо итальянец Симоне Болелли, либо француз Николя Маю.

«Я очень рад, что победил в трёх сетах. У меня был непростой соперник. Первый сет прошёл в упорной борьбе. Я немного нервничал перед игрой и в такой ситуации могу быть доволен своим выступлением», — приводит слова Тима официальный сайт тура.