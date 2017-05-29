Карлович: я не против ещё одного эпического противостояния с Себальосом

Хорват Иво Карлович прокомментировал свою победу над греком Стефаносом Циципасом в первом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 7:6 (7:5), 7:5, 6:4 и поделился ожиданиями от встречи с аргентинцем Орасио Себальосом.

«Стефанос может выполнять удары с форхенда и бэкхенда очень мощно, но я не давал ему много шансов для этого. Это был тяжёлый матч. Было несколько розыгрышей, которые я смог выиграть благодаря опыту. Я очень рад, что прошёл дальше.

Наш матч с Себальосом в Австралии был невероятным. Он прошёл в упорной борьбе и мог закончиться иначе. Мне нравятся подобные встречи. Они запоминаются надолго. Надеюсь, новая встреча с Себальосом продлится не так долго. Но если это будет ещё одно эпическое противостояние, то я не против», — цитирует Карловича официальный сайт тура.