Алис: я невероятно расстроен, так как мог победить в трёх сетах

Французский теннисист Кентен Алис поделился эмоциями после поражения от аргентинца Марко Трунгеллитти в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 4:6, 4:6. Следующим соперником Марко будет представитель Испании Гильермо Гарсия-Лопес.

«Сейчас я невероятно расстроен. Я был близок к тому, чтобы победить в трёх сетах, а затем мог взять четвёртую партию. В итоге я проиграл в пяти сетах. Я очень разочарован. Думаю, я мог победить сегодня», — приводит слова Алиса официальный сайт тура.