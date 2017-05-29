Пуи: я понимал, что Беннето постарается не затягивать матч

Француз Люка Пуи поделился впечатлениями после победы над своим соотечественником Жюльеном Беннето в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 4:6, 6:3, 6:4 и оценил своего следующего соперника — бразильца Томаса Беллуччи.

«Я знал, что Жюльен будет оказывать большое давление на меня. Я понимал, что он постарается играть как можно быстрее, чтобы не затягивать матч, так как был недостаточно готов физически. Я знал, что будет нелегко.

Я хорошо знаю Беллуччи. Мы тренировалась вместе. Это сильный игрок, левша, выполняющий мощные удары. Он часто использует вращение. Знаю, что мне придётся непросто. Мне нужно будет всё время оставаться в игре. Надо будет сыграть лучше, чем сегодня, бить мощнее и действовать интенсивнее. Нужно будет так играть с начала матча», — цитирует Пуи официальный сайт тура.