Беннето: я расстроен, но в то же время горжусь тем, что сделал всё, что мог

Французский теннисист Жюльен Беннето поделился эмоциями после поражения от своего соотечественника Люки Пуи в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 6:4, 3:6, 4:6. Для Беннето этот Открытый чемпионат Франции стал 15-м в карьере.

«Конечно, я расстроен, но в то же время горжусь тем, что сделал всё, что мог. В подобных встречах может произойти многое. В пяти сетах на грунтовом покрытии возможно всякое», — приводит слова Беннето официальный сайт тура.

Следующим соперником Пуи станет бразилец Томас Беллуччи.