В 15:30 по московскому времени начнётся матч первого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова (16) и представительница Румынии Патрисия-Мария Циг. Соперницы встречались в полуфинале турнира в Баку в 2015 году. Победу в том матче одержала румынка со счётом 6:3, 6:2.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Циг на «Ролан Гаррос»

Победительница этого противостояния за выход в третий круг «Ролан Гаррос» поспорит либо с представительницей Парагвая Вероникой Сепеде-Ройг, либо с чешкой Люси Шафаржовой.