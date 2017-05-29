Возняцки в трёх сетах победила Форлис на старте Открытого чемпионата Франции

Датская теннисистка Каролина Возняцки (11) вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв представительницу Австралии Джейми Форлис (WC) со счётом 6:4, 3:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут. Бывшая первая ракетка мира активно выиграла 12 очков и совершила 32 невынужденные ошибки. На счету Форлис 36 виннеров и 54 неточности.

За выход в третий круг соревнований Возняцки поспорит с победительницей противостояния Франсуаза Абанда (Канада, Q) — Тесса Андрианжафитримо (Франция, WC).