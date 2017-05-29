В 17:30 по московскому времени начнётся матч первого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянка Елена Веснина (14) и представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя (Q). Ранее соперницы не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Хаддад-Майя на «Ролан Гаррос»

Победительница этого противостояния за выход в третий круг «Ролан Гаррос» поспорит либо с представительницей США Варварой Лепченко, либо с немкой Андреа Петкович.