Бертенс вышла во второй круг ТБШ в Париже, обыграв Томлянович

Голландская теннисистка Кики Бертенс (18) пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 4:6, 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 часа 30 минут. Уроженка Ватерингена 11 раз подала навылет, активно выиграла 22 очка и совершила 28 невынужденных ошибок. На счету Томлянович 1 эйс, 12 виннеров и 31 ошибка.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции 25-летняя голландка поспорит с представительницей США Катрин Беллис.