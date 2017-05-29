Текстовая онлайн-трансляция матча Хромачёва — Пармантье на «Ролан Гаррос»

В 17:30 по московскому времени начнётся матч первого круга «Ролан Гаррос», в котором сыграют россиянка Ирина Хромачёва и представительница Франции Полин Пармантье. Ранее соперницы не встречались.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Хромачёва — Пармантье на Открытом чемпионате Франции
Победительница этого противостояния за выход в третий круг Открытого чемпионата Франции поспорит либо с представительницей США Лорен Дэвис (25), либо с немкой Кариной Виттёфт.