Текстовая онлайн-трансляция матча Хромачёва — Пармантье на «Ролан Гаррос»

В 17:30 по московскому времени начнётся матч первого круга «Ролан Гаррос», в котором сыграют россиянка Ирина Хромачёва и представительница Франции Полин Пармантье. Ранее соперницы не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Хромачёва — Пармантье на Открытом чемпионате Франции

Победительница этого противостояния за выход в третий круг Открытого чемпионата Франции поспорит либо с представительницей США Лорен Дэвис (25), либо с немкой Кариной Виттёфт.