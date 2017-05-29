Текстовая онлайн-трансляция Александрова — Синякова на «Ролан Гаррос»

В 16:00 по московскому времени начнётся матч первого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянка Екатерина Александрова и представительница Чехии Катержина Синякова. Ранее соперницы не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Александрова — Синякова на «Ролан Гаррос»

Победительница этого противостояния за выход в третий круг Открытого чемпионата Франции поспорит либо с чешкой Каролиной Плишковой (2), либо с китаянкой Чжэн Сайсай.