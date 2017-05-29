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Текстовая онлайн-трансляция Александрова — Синякова на «Ролан Гаррос»

29 мая 2017, понедельник. 16:02. Теннис

В 16:00 по московскому времени начнётся матч первого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянка Екатерина Александрова и представительница Чехии Катержина Синякова. Ранее соперницы не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Александрова — Синякова на «Ролан Гаррос»

Победительница этого противостояния за выход в третий круг Открытого чемпионата Франции поспорит либо с чешкой Каролиной Плишковой (2), либо с китаянкой Чжэн Сайсай.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Екатерина Александрова Ролан Гаррос
Новости. Теннис
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