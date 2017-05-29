Гоффен отдал всего 6 геймов Матьё в первом круге «Ролан Гаррос»

Бельгийский теннисист Давид Гоффен (10) вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв хозяина кортов Поля-Анри Матьё (Q) со счётом 6:2, 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. Уроженец Рокура, занимающий 12-ю строчку в рейтинге ATP, 11 раз подал навылет, активно выиграл 37 очков и совершил 10 невынужденных ошибок. На счету его соперника 1 эйс, 18 виннеров и 36 неточностей.

За выход в третий круг соревнований Гоффен поспорит с представителем Украины Сергеем Стаховским.