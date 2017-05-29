Александрова выиграла свой дебютный матч на «Ролан Гаррос», одолев Синякову

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в своём дебютном матче на первом в её карьере «Ролан Гаррос», обыграв в первом круге соревнований чешку Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. После проигранного второго сета россиянка проявила стойкость и вновь нашла свою игру — атакующую и мощную. Александрова 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок, и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету Синяковой 2 эйса, 1 ошибка на подаче и 3 брейка.