Кравчук впервые выиграл матч на турнире «Большого шлема», одолев Дельбониса

Российский теннисист Константин Кравчук вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв аргентинца Федерико Дельбониса со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. 32-летний Кравчук, одержавший первую в карьере победу в матчах турниров «Большого шлема», семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из восьми брейк-пойнтов. На счету 26-летнего Дельбониса пять эйсов и три ошибки на подаче.

За выход в третий круг Открытого чемпионата москвич, занимающий 129-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с седьмой ракеткой турнира, хорватом Марином Чиличем.