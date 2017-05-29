Дутра да Силва не пустил Южного во 2-й круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Михаил Южный не сумел выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции, в пяти сетах уступив бразильцу Рожериу Дутра да Силва со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (4:7), 2:6. Теннисисты провели на корте 4 часа 11 минут. Южный мог решить исход матча в свою пользу, но упустил два матчбола на своей подаче в четвёртом сете. За матч Южный 13 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника из Бразилии 11 эйсов, 7 ошибок на подаче и 5 брейков.

За выход в третий круг Дутра да Силва сыграет с канадцем Милошем Раоничем, получившим от организаторов пятый номер посева.