Куэвас вышел во 2-й круг «Ролан Гаррос», обыграв Аму

Теннисист из Уругвая Пабло Куэвас, получивший от организаторов 22-й номер посева, вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв француза Максима Аму, начавшего «Ролан Гаррос» с победы в квалификационном турнире, со счётом 6:3, 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. 31-летний Куэвас 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету 21-летнего Аму 5 эйсов и 5 ошибок на подаче.

За выход в третий круг Открытого чемпионата уроженец Конкордии, занимающий 23-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с победителем матча Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Николас Киккер (Аргентина).