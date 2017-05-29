Феррер, обыграв Янга, вышел во 2-й круг «Ролан Гаррос» и сразится с Лопесом

Испанский теннисист Давид Феррер, получивший от организаторов 30-й номер посева, вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, в пяти сетах обыграв американца Дональда Янга со счётом 5:7, 6:3, 4:6, 6:3, 13:11. Продолжительность встречи составила 4 часа 26 минут. 35-летний Феррер 13 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 21. На счету 27-летнего Янга пять эйсов, пять ошибок на подаче и пять брейков.

За выход в третий круг Открытого чемпионата уроженец Хавеа, занимающий 33-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с соотечественником Фелисьяно Лопесом.