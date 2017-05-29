Веснина вышла во 2-й круг «Ролан Гаррос» и сыграет с Лепченко

Российская теннисистка Елена Веснина, получившая от организаторов 14-й номер посева, вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии, начавшую «Ролан Гаррос» с победы в квалификационном турнире, со счётом 6:2, 3:6, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут. 30-летняя уроженка Львова пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету бразильянки, которой завтра исполняется 21 год, четыре эйса, шесть ошибок на подаче и четыре брейка.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Веснина сыграет с Варварой Лепченко из США.