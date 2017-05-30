Надаль: каждый год счастлив побеждать в Париже, но сильно нервничаю возвращаясь

Девятикратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль (4), в матче первого круга Открытого чемпионата Франции обыгравший в трёх сетах француза Бенуа Пэра с счётом 6:1, 6:4, 6:1, поделился впечатлениями от победы.

«Я побеждал здесь девять раз и каждый раз был невероятно счастлив, что выиграл. При этом, возвращаясь сюда, я всегда очень нервничаю. Жизнь меняется, но это повторяется каждый раз. Хотя каждый год всё происходит вроде бы по-разному, но создаётся впечатление, что всё то уже было, но ощущения всё же немного другие.

Самое важное в любом матче – выиграть его. Если в трёх сетах — тем лучше. Бенуа очень опасен и талантлив, он может менять ритм игры. Сегодня я сразу заиграл уверенно, а он чаще обычного ошибался с форхенда. У него был шанс сделать счёт 5:3 в третьем сете, но я сыграл хорошо. Дальше ему уже было труднее», — приводит слова Надаля пресс-служба турнира.