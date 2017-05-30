Янкович намекнула на возможное завершение карьеры

Сербская теннисистка Елена Янкович призналась, что может вскоре завершить карьеру. В матче первого круга «Ролан Гаррос» 32-летняя бывшая первая ракетка мира, ныне занимающая 63-е место в рейтинге, проиграла представительнице Нидерландов Рихел Хогенкамп (Q) — 2:6, 5:7.

«Я играю в теннис уже 17 лет, и это, наряду с травмами, сильно износило организм. Сейчас я ощущаю пустоту. Посмотрим, что будет дальше. Ненавижу проигрывать, особенно там, где раньше без проблем побеждала», — приводит слова Янкович издание Sportklub.