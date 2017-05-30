Младенович: после первого сета думала, что «Ролан Гаррос» для меня закончен

Француженка Кристина Младенович (13) прокомментировала непростую победу над американкой Дженнифер Брэйди (3:6, 6:3, 9:7) в первом круге «Ролан Гаррос». По ходу матча Младенович вызывала на корт врача в связи с проблемами со спиной.

«Вчера на тренировке я сделала одно движение, и мне зажало спину. Пришлось сразу остановиться. Мой физиотерапевт пытался мне помочь, и ему это вроде бы удалось, но всё равно при некоторых движениях мышцы очень зажимает. Сегодня при счёте 0:3 я взяла медицинский перерыв и приняла таблетки. Врач сказал мне попробовать ещё поиграть. Когда ты выступаешь на центральном корте домашнего турнира серии «Большого Шлема» и чувствуешь себя неважно, но на тебя смотрит тысяча человек, ты всё равно пытаешься бороться. Со мной уже случалось нечто подобное. Надеюсь, в ближайшие двое суток это пройдёт.

После первого сета думала, что турнир для меня закончен. Второй меня воодушевил, но на старте третьего дела опять пошли плохо. Я просто играла розыгрыш за розыгрышем, цеплялась, боролась. В итоге, мы провели такой мини-марафон», — приводит слова Младенович официальный сайт WTA.

За выход в третий круг Младенович сыграет с итальянкой Сарой Эррани (Q).