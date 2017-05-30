Футболист «Монако» Мбаппе: мои фавориты «Ролан Гаррос — 2017» — Надаль и Цонга

Нападающий футбольного клуба «Монако» Киллиан Мбаппе рассказал, что в детстве играл в теннис, но не добился успехов. Кроме того, футболист поделился своими прогнозами на «Ролан Гаррос — 2017».

«Я немного играл в теннис, будучи ребёнком, но этот спорт оказался не для меня. Я приложил все силы, но их оказалось недостаточно! Кто мой фаворит „Ролан Гаррос“? Надаль, потому что он потрясающе играет на грунте. А ещё я болею за Жо-Вильфрида Цонгу — хотя тут я предвзят, у меня есть слабость к его игре!» — приводит слова Мбаппе Tennis World USA.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос — 2017»