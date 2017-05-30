В 12:00 по московскому времени начнётся матч первого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют украинка Элина Свитолина (5) и представительница Казахстана Ярослава Шведова. Соперницы встречались на Уимблдоне в 2016 году. Победу в том матче одержала Ярослава со счётом 6:2, 3:6, 6:4.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Шведова на «Ролан Гаррос»

Победительница этого противостояния за выход в третий круг Открытого чемпионата Франции поспорит либо с немкой Моной Бартель, либо с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой.