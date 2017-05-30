Джокович: вначале я был немного скован, но в целом показал хорошую игру

Серб Новак Джокович прокомментировал свою победу на старте Открытого чемпионата Франции над испанцем Марселем Гранольерсом со счётом 6:3, 6:4, 6:2 и оценил первые результаты работы с тренером Андре Агасси.

«Я хотел стартовать уверенно и задействовать все двигатели нужным образом и действовать с требуемой интенсивностью. Гранольерс — непростой соперник. Он знает, как выждать момент на корте. У него хорошая подача. Вначале я был немного скован, но в целом показал хорошую игру. Я отлично чувствовал мяч. Рад, что стартовал на турнире именно так.

Я постараюсь как можно лучше использовать время, проведённое с Агасси. Пока я получил очень много информации, которую нужно усвоить. Думаю, это именно то, что мне нужно сейчас. Именно такой человек, которые понимает изменения в жизни игрока и человека. Он прошёл через этот стиль жизни и понимает, как сделанный выбор может повлиять на тебя впоследствии. Он знает это, и может многим со мной поделиться по теннисным вопросам и не только. Пока мне всё нравится», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.