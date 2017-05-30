Симон: Басилашвили мощно начал матч, пробивая навылет, так же его и завершил

Французский теннисист Жиль Симон прокомментировал своё поражение от грузина Николоза Басилашвили в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:1, 2:6, 4:6, 1:6. Следующим соперником уроженца Тбилиси будет представитель Сербии Виктор Троицки.

«Соперник очень мощно начал матч, выполняя удары навылет, так же он его и завершил. Я старался не выпадать из игры и бороться, чтобы посмотреть, как долго может продолжаться эта встреча. В итоге Басилашвили сыграл лучше», — приводит слова Симона официальный сайт тура.