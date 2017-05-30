Джонсон: в последние две недели мне было совсем не до тенниса

Американский теннисист Стив Джонсон поделился эмоциями после победы над представителем Японии Юити Сугитой в первом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:3, 6:3, 6:7 (4:7), 6:7 (3:7), 6:3. В середине мая уроженец Оринджа снялся с турнира серии «Мастерс-1000» в Риме из-за смерти отца.

«Это был один из самых сложных матчей в моей карьере. В последние две недели мне было совсем не до тенниса», — приводит слова Джонсона официальный сайт тура.

За свою карьеру Стив выиграл два турнира ATP — в Ноттингеме (2016) и Хьюстоне (2017).