Надаль: для меня важно подавать немного лучше, чем получалось сегодня

Девятикратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу в матче первого круга Открытого чемпионата Франции над хозяином кортов Бенуа Пэром со счётом 6:1, 6:4, 6:1 и поделился ожиданиями от встречи с голландцем Робином Хасе.

«Для меня важно подавать немного лучше, чем получалось сегодня. Я чувствовал, что в некоторых моментах подавал не очень хорошо. Остальными компонентами игры я в целом доволен.

Я отлично знаю Робина, он также прекрасно знает меня. Он опасный соперник, который выполняет очень мощные удары. Мне нужно будет сосредоточенно действовать на своей подаче, потому что принимать его подачу может быть непросто. Я выложусь по полной, как обычно делаю на тренировках и в матчах. Я не могу сказать, что одержим чем-то конкретным, за исключением того, что хочу играть в свой лучший теннис. Посмотрим, что у меня получится», — цитирует Надаля официальный сайт тура.