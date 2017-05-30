Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Надаль: для меня важно подавать немного лучше, чем получалось сегодня

30 мая 2017, вторник. 10:35. Теннис

Девятикратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу в матче первого круга Открытого чемпионата Франции над хозяином кортов Бенуа Пэром со счётом 6:1, 6:4, 6:1 и поделился ожиданиями от встречи с голландцем Робином Хасе.

«Для меня важно подавать немного лучше, чем получалось сегодня. Я чувствовал, что в некоторых моментах подавал не очень хорошо. Остальными компонентами игры я в целом доволен.

Я отлично знаю Робина, он также прекрасно знает меня. Он опасный соперник, который выполняет очень мощные удары. Мне нужно будет сосредоточенно действовать на своей подаче, потому что принимать его подачу может быть непросто. Я выложусь по полной, как обычно делаю на тренировках и в матчах. Я не могу сказать, что одержим чем-то конкретным, за исключением того, что хочу играть в свой лучший теннис. Посмотрим, что у меня получится», — цитирует Надаля официальный сайт тура.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
Теги
Бенуа Пэр Рафаэль Надаль Робин Хасе Ролан Гаррос
Новости. Теннис
30 мая 2017, вторник
10:59 Гоффен: я оказывал давление на Матьё и вынуждал его много двигаться
10:44 Пэр: Надаль — исключительный теннисист
10:35 Надаль: для меня важно подавать немного лучше, чем получалось сегодня
10:00 Джонсон: в последние две недели мне было совсем не до тенниса
09:54 Бедене: я очень уверенно провёл те три сета, которые в итоге выиграл
09:09 Симон: Басилашвили мощно начал матч, пробивая навылет, так же его и завершил
09:05 Раонич: надеюсь, во втором круге я сыграю даже лучше
09:04 Джокович: вначале я был немного скован, но в целом показал хорошую игру
09:03 Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Шведова на «Ролан Гаррос»
08:22 Футболист «Монако» Мбаппе: мои фавориты «Ролан Гаррос — 2017» — Надаль и Цонга
07:51 П. Макинрой: моё предсказание — Маррей не пройдёт далеко на «Ролан Гаррос»
04:14 Младенович: после первого сета думала, что «Ролан Гаррос» для меня закончен
03:05 Янкович намекнула на возможное завершение карьеры
00:47 Надаль: каждый год счастлив побеждать в Париже, но сильно нервничаю возвращаясь
00:02 Александрова: сыграть в Кубке Федерации за РФ хотела с детства, сейчас не знаю
29 мая 2017, понедельник
23:26 Павлюченкова: всегда восхищалась Шараповой, её характером
23:08 Матч между А. Зверевым и Вердаско будет доигран на «Ролан Гаррос» 30 мая
22:01 Веснина вышла во 2-й круг «Ролан Гаррос» и сыграет с Лепченко
21:50 Фоньини и Эрбер вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции
21:30 Эстрелья-Бургос одолел Габашвили и сразится с Гаске во 2-м круге «Ролан Гаррос»
21:15 Феррер, обыграв Янга, вышел во 2-й круг «Ролан Гаррос» и сразится с Лопесом
20:32 Пармантье не пустила Хромачёву во второй круг «Ролан Гаррос»
20:13 Младенович вышла во 2-й круг «Ролан Гаррос» и сыграет с Эррани
20:02 Флипкенс, Линетт и Дуке-Мариньо вышли во 2-й круг Открытого чемпионата Франции
19:31 Куэвас вышел во 2-й круг «Ролан Гаррос», обыграв Аму
19:15 Дутра да Силва не пустил Южного во 2-й круг «Ролан Гаррос»
18:53 Кар. Плишкова стала соперницей Александровой во 2-м круге «Ролан Гаррос»
18:40 Текстовая трансляция пятого сета матча Дутра да Силва – Южный на «Ролан Гаррос»
18:37 Павлюченкова на отказе Циг вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
18:16 Кравчук впервые выиграл матч на турнире «Большого шлема», одолев Дельбониса
18:01 Александрова выиграла свой дебютный матч на «Ролан Гаррос», одолев Синякову
17:47 Чилич, Сеппи и Чорич вышли во 2-й круг «Ролан Гаррос»
17:29 Наполитано вышел во 2-й круг «Ролан Гаррос», обыграв М. Зверева
17:17 Соуза стал соперником Джоковича во 2-м круге «Ролан Гаррос»
17:00 Гаврилова в трёх сетах уступила Мертенс в первом круге «Ролан Гаррос»
16:53 Надаль уверенно победил Пэра в первом круге «Ролан Гаррос»
16:46 Гоффен отдал всего 6 геймов Матьё в первом круге «Ролан Гаррос»
16:35 Джокович стартовал на Открытом чемпионате Франции с победы над Гранольерсом
16:02 Текстовая онлайн-трансляция Александрова — Синякова на «Ролан Гаррос»
16:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Хромачёва — Пармантье на «Ролан Гаррос»
15:45 Рублёв уступил Шварцману на старте «Ролан Гаррос», проиграв пятый сет 7:9
15:36 Бертенс вышла во второй круг ТБШ в Париже, обыграв Томлянович
15:20 Вихлянцева проиграла Ларссон в первом круге Открытого чемпионата Франции
15:11 Сок проиграл Веселы в первом круге Открытого чемпионата Франции
15:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Хаддад-Майя на «Ролан Гаррос»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
© championat.com, 2000–2017