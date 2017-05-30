Пэр: Надаль — исключительный теннисист

Французский теннисист Бенуа Пэр прокомментировал своё поражение от представителя Испании Рафаэля Надаля в первом круге Открытого чемпионата Франции. Девятикратный чемпион «Ролан Гаррос» оказался сильнее со счётом 6:1, 6:4, 6:1.

«Каждый раз, когда я встречаюсь с Рафой, я не показываю своей лучшей игры. Я просто стараюсь следить за мячом и направлять его на половину соперника. Рафа — исключительный теннисист. Он двигается очень быстро и выполняет мощные удары», — приводит слова Пэра официальный сайт тура.