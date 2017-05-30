Скьявоне: сказала себе: «Давай, соберись. Ты уже в 18-й раз играешь здесь»

Итальянская теннисистка Франческа Скьявоне поделилась эмоциями после поражения от испанки Гарбинье Мугурусы в первом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 2:6, 4:6. 36-летняя уроженка Милана выиграла «Ролан Гаррос» в 2010 году.

«В первых трёх геймах я вообще не могла попасть в корт. А затем сказала себе: «Ничего себе, я чувствую себя 15-летней. Давай, соберись. Ты уже в 18-й раз играешь здесь». Это я. Я именно такая. Это моя сила. В любом случае я горжусь тем, чего смогла добиться», — приводит слова Скьявоне официальный сайт тура.