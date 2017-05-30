Стосур: я довольна тем, как восстановилась после матча с Гавриловой в Страсбурге

Австралийка Саманта Стосур поделилась впечатлениями после победы на словачкой Кристиной Кучовой в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 7:5, 6:1.

«Конечно, победа в Страсбурге — это не самая простая подготовка к турниру «Большого шлема», но, с другой стороны, я завоевала титул, выиграв пять матчей подряд, — это чудесная подготовка. Я довольна тем, как восстановилась после матча с Гавриловой и как сыграла сегодня.

Я добивалась здесь прекрасных результатов в прошлом. Мне очень нравится играть на грунте. С каждой неделей на этом покрытии я прибавляю», — цитирует Стосур официальный сайт тура.