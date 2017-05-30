Долгополов победил Берлока и может сыграть с Вавринкой в Париже

Украинский теннисист Александр Долгополов вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв представителя Аргентины Карлоса Берлока со счётом 7:5, 6:3. 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут. Уроженец Киева 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Долгополов поспорит с победителем противостояния Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Йозеф Ковалик (Словакия, Q).