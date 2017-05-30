Медведев и Керретани проиграли в первом круге «Ролан Гаррос» в парном разряде

Россиянин Даниил Медведев и представитель США Джеймс Керретани не смогли пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На старте соревнований они проиграли колумбийцам Хуану-Себастьяну Кабалю и Роберту Фаре (16) со счётом 2:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 58 минут. Даниил и Джеймс дважды подали навылет и не взяли ни одного гейма на подаче соперников. На счету колумбийцев ни одного эйса и 4 брейка.

Во втором круге Кабаль и Фара сыграют с победителями матча Эрнесто Эскобедо / Сэм Куэрри (США) — Симоне Болелли / Фабио Фоньини (Италия).