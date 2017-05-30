Вавринка, Клижан и Чхун Хён вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка (3) вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв представителя Словакии Йозефа Ковалика (Q) со счётом 6:2, 7:6 (8:6), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. 32-летний уроженец Лозанны дважды подал навылет, активно выиграл 38 очков и совершил 33 невынужденные ошибки. На счету Ковалика 6 эйсов, 23 виннера и 28 неточностей.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Вавринка поспорит с представителем Украины Александром Долгополовым.