В 17:00 по московскому времени начнётся матч первого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянка Дарья Касаткина (26) и представительница Бельгии Янина Викмайер. Ранее соперницы не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Викмайер на «Ролан Гаррос»

Победительница этого противостояния за выход в третий круг Открытого чемпионата Франции поспорит либо с чешкой Маркетой Вондроушовой (Q), либо с представительницей Франции Аманден Эсс (WC).