А. Зверев в четырёх сетах проиграл Вердаско в первом круге «Ролан Гаррос»

Немец Александр Зверев (9) не сумел пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, проиграв представителю Испании Фернандо Вердаско со счётом 4:6, 6:3, 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 52 минуты. Уроженец Гамбурга 8 раз подал навылет, активно выиграл 27 очков и совершил 50 невынужденных ошибок. На счету Фернандо 23 виннера и 49 неточностей.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча А. Зверев — Вердаско на «Ролан Гаррос»

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Вердаско поспорит с хозяином кортов Пьером-Югом Эрбером.