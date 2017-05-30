Южный и Мирный проиграли на старте «Ролан Гаррос» в парном разряде

Россиянин Михаил Южный и белорус Максим Мирный не смогли пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На старте соревнований они уступили французам Кентену Алису и Адриану Маннарино (WC) со счётом 6:4, 3:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Михаил и Максим 2 раза подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперников 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

Во втором круге Алис и Маннарино сыграют с победителями матча Рожериу Дутра да Силва / Паоло Лоренци (Бразилия/Италия) — Пабло Карреньо-Буста / Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, 10).