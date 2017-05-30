Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос», одолев Джарри

Россиянин Карен Хачанов в первом круге «Ролан Гаррос» переиграл чилийца Николаса Джарри (Q) со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4), 6:1. 21-летний москвич, занимающий 53-е место в рейтинге АТР, 9 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 и проиграл 2 гейма на своей подаче.

Хачанов за выход в третий круг Открытого чемпионата Франции поспорит либо с чехом Томашем Бердыхом (13), либо с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Джарри на «Ролан Гаррос»