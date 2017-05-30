Нисикори за 3 часа обыграл Коккинакиса на старте «Ролан Гаррос»

Японец Кей Нисикори (8) в первом круге «Ролан Гаррос» переиграл австралийца Танаси Коккинакиса со счётом 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 3 часа 1 минуту. 27-летний уроженец Шимане, занимающий девятое место в рейтинге АТР, активно выиграл 47 розыгрышей, допустил 24 невынужденные ошибки, совершил 5 брейков и проиграл 2 гейма на своей подаче. Его соперник сделала 41 «виннерс» и столько же невынужденных.
Следующим оппонентом Нисикори станет француз Жереми Шарди, ранее одолевший молдованина Раду Албота.