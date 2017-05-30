Монфис обыграл Брауна на «Ролан Гаррос», допустив 11 невынужденных ошибок

Француз Гаэль Монфис (15) начал выступление на домашнем турнире серии «Большого шлема» с уверенной победы над немцем Дастином Брауном со счётом 6:4, 7:5, 6:0. Поединок продолжался 1 час 29 минут. 30-летний уроженец Парижа, занимающий 16-е место в рейтинге АТР, совершил 22 «виннерса» и всего 11 невынужденных ошибок, а его оппонент активно выиграл 31 розыгрыш при 42 собственных неточностях.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Монфис поспорит либо со своим соотечественником Александром Мюллером (WC), либо с бразильцем Тьяго Монтейро.