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Монфис обыграл Брауна на «Ролан Гаррос», допустив 11 невынужденных ошибок

30 мая 2017, вторник. 19:22. Теннис

Француз Гаэль Монфис (15) начал выступление на домашнем турнире серии «Большого шлема» с уверенной победы над немцем Дастином Брауном со счётом 6:4, 7:5, 6:0. Поединок продолжался 1 час 29 минут. 30-летний уроженец Парижа, занимающий 16-е место в рейтинге АТР, совершил 22 «виннерса» и всего 11 невынужденных ошибок, а его оппонент активно выиграл 31 розыгрыш при 42 собственных неточностях.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Монфис поспорит либо со своим соотечественником Александром Мюллером (WC), либо с бразильцем Тьяго Монтейро.

Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
30 мая 2017 года, вторник. 17:35 МСК
Дастин
Браун
Гаэль
Монфис
4:6 5:7 0:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Гаэль Монфис Дастин Браун
Новости. Теннис
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