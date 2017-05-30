Аму лишён аккредитации на «Ролан Гаррос» за поцелуй и объятия с журналисткой

Федерация тенниса Франции лишила 287-ю ракетку мира француза Максима Аму аккредитации на «Ролан Гаррос» за эпизод, произошедший во время интервью 21-летнего теннисиста французской версии телеканала Eurosport. Максим, отвечая на вопросы журналистки, несколько раз поцеловал её, а затем крепко сжал в объятиях.

Французская федерация тенниса заявила, что Аму таким поведением скомпрометировал себя как представителя французского тенниса. Отметим, что Максим в первом круге основной сетки уступил уругвайцу Пабло Куэвасу.

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